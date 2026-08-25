पाकिस्तान पहुंचे तुर्की और चीन के सैन्य विमान, क्या की गई है हथियारों की आपूर्ति?

इन विमानों पर तुर्की या पाकिस्तान ने कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन रक्षा सूत्रों की माने तो इन विमानों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन (SATCOM) टर्मिनलों से लैस उन्नत बायराकटार TB2 ड्रोन शामिल हैं, जो नजरों से दूर जाकर हमला करने में सक्षम है।

इसके अलावा, बायकार यीहा-3 लोइटरिंग मुनिशन्स और असिस्टगार्ड सोंगर सशस्त्र ड्रोन प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं।

तुर्की के अंका-3 स्टील्थ UCAV और TAI सुपर सिमसेक टेक्टिकल टारगेट ड्रोनों के बेहद संवेदनशील सब-सिस्टम उतारे जाने की भी खबर है।