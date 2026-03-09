तुर्की ने साइप्रस में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए (प्रतीकात्मक तस्वीर)

ईरान के साथ अमेरिकी-इजरायल जंग के बीच तुर्की ने साइप्रस में F-16 लड़ाकू विमान तैनात किए

लेखन गजेंद्र 03:24 pm Mar 09, 202603:24 pm

क्या है खबर?

अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान की जंग के बीच तुर्की ने सोमवार को उत्तरी साइप्रस में कम से कम छह F-16 लड़ाकू विमान और वायु रक्षा प्रणाली तैनात की है। बताया जा रहा है कि तुर्की ने खाड़ी देशों पर ईरान के हमलों को देखते हुए उस क्षेत्र में तुर्की समुदाय को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया है। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अगर आवश्यक समझा गया, तो अतिरिक्त उपायों के लिए कदम उठाए जाएंगे।