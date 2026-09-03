अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उन रिपोर्टों का स्वागत किया है, जिनमें सीरिया को होर्मुज का विकल्प बनने की बात कही गई है

सीरिया ने सुझाया होर्मुज जलडमरूमध्य का विकल्प, ट्रंप बोले- ये बहुत अच्छा

लेखन आबिद खान 07:06 pm Sep 03, 202607:06 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक रिपोर्ट साझा की है, जिसमें कहा गया है कि सीरिया खुद को होर्मुज जलडमरूमध्य के विकल्प के रूप में पेश कर रहा है। ट्रंप ने इसे शानदार घटनाक्रम बताया है। वाशिंगटन पोस्ट की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सीरिया अपनी भौगोलिक स्थिति और भूमध्यसागर तक पहुंच का लाभ उठाकर खाड़ी क्षेत्र को यूरोप से जोड़ने वाला एक जमीनी मार्ग विकसित करने का प्रयास कर रहा है।