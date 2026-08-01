ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, इजरायल भी हो सकता है शामिल- रिपोर्ट

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बताया कि ट्रंप ने तेहरान पर आत्मसमर्पण करने का दबाव बनाने के लिए एक नए सैन्य अभियान की तैयारी का आदेश दिया है। यह अभियान इसी सप्ताहांत में शुरू हो सकता है।

CBS न्यूज ने बताया कि अमेरिका और इजरायल तेल रिफाइनरियों और बिजली संयंत्रों सहित ऊर्जा से संबंधित ठिकानों पर संयुक्त हमलों के लिए समन्वय कर रहे थे। रिपोर्ट में कहा गया कि व्हाइट हाउस के कुछ सहायकों ने बैठक के दौरान आपत्ति भी जताई।