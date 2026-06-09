ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू को चेतावनी दी, कहा- तुम अकेले पड़ जाओगे

चेतावनी

ट्रंप के पास कई देशों के आए थे फोन

ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें 5 अलग-अलग देशों से फोन आए थे, जिसमें उनसे नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए कहा गया था ताकि वह हमले बंद कर दें। ट्रंप ने कहा, "ये देश बहुत चिंतित थे। उन्हें वह समझौता बहुत पसंद आया, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे।" ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन को सोमवार सुबह ईरानियों से संदेश मिला कि अगर इजरायल हमले बंद करे तो वे गोलीबारी बंद करने को तैयार हैं।