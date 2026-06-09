ट्रंप ने ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू को चेतावनी दी, कहा- तुम अकेले पड़ जाओगे
क्या है खबर?
ईरान और इजरायल के बीच शुरू हुए हमलों ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफी असहज कर दिया है। अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस ने बताया कि उन्होंने ईरान पर हमले रोकने के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी तक दी है। वेबसाइट ने राष्ट्रपति ट्रंप के हवाले से बताया कि उन्होंने नेतन्याहू को साफ चेतावनी दी है कि अगर वह ईरान पर हमले नहीं रोकते हैं तो वह बहुत जल्द उनका साथ छोड़ देंगे।
चेतावनी
ट्रंप के पास कई देशों के आए थे फोन
ट्रंप ने एक्सियोस को बताया कि उन्हें 5 अलग-अलग देशों से फोन आए थे, जिसमें उनसे नेतन्याहू पर दबाव डालने के लिए कहा गया था ताकि वह हमले बंद कर दें। ट्रंप ने कहा, "ये देश बहुत चिंतित थे। उन्हें वह समझौता बहुत पसंद आया, जिस पर हम बातचीत कर रहे थे।" ट्रंप ने दावा किया कि उनके प्रशासन को सोमवार सुबह ईरानियों से संदेश मिला कि अगर इजरायल हमले बंद करे तो वे गोलीबारी बंद करने को तैयार हैं।
दावा
ट्रंप को फोन कॉल के बाद इजरायल ने हमले बंद किए
वेबसाइट ने बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू से कहा, "बिबी, तुम सावधान रहना, वरना बहुत जल्द तुम अकेली रह जाओगे।" इसके बाद नेतन्याहू इस शर्त पर पीछे हटने को तैयार हुए कि ईरानी हमला नहीं करेंगे और फोन कॉल के बाद, नेतन्याहू ने अपने वरिष्ठ सैन्य कमांडरों को हमले रोकने को कहा दिया। ट्रंप ने कहा कि हमले को रोककर ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने में मदद मिल सकेगी, जो एक अभूतपूर्व समझौता है।
बातचीत
इजरायल ने व्हाइट हाउस को नहीं CENTCOM को दी जानकारी
इजरायली रक्षा बलों ने लेबनान के बेरूत पर हमला करने से पहले व्हाइट हाउस को सूचना न देकर अमेरिकी केंद्रीय कमान (CENTCOM) को सूचना दी थी। इसके बाद ट्रंप ने जब नेतन्याहू से बात की तो नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी हमले का जवाब न देना इजरायल, अमेरिका और ट्रंप के समझौते के लिए भी बुरा होगा। तब ट्रंप ने नेतन्याहू को जल्द समझौता होने की बात कहकर हमले रोकने को कहा था। उस दिन की बातचीत काफी शांत थी।