ट्रंप ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को ईरान से ध्यान हटाने को कहा

ट्रंप ने वेंस को ईरान से ध्यान हटाने को कहा, बोले- अब समझौते की जरूरत नहीं

लेखन गजेंद्र 12:21 pm Nov 13, 202612:21 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव को लेकर एक बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से कहा है कि वह ईरान के साथ बातचीत को लेकर ज्यादा ध्यान न दें और अब अमेरिका को ईरान के साथ किसी समझौते की जरूरत नहीं है। उन्होंने ट्रुथ पर वेंस को ईरान की जगह अमेरिका में डेमोक्रेट्स द्वारा चलाए जा रहे शहरों और राज्यों में कथित भ्रष्टाचार और अपराध पर ध्यान देने को कहा है।