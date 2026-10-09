डोनाल्ड ट्रंप बोले- मध्यावधि चुनाव होने तक ईरान पर नहीं करेंगे हमला

ट्रंप ने कहा, 'हम ईरान के साथ अच्छी बातचीत कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि भले ही ईरान की आर्थिक और सैन्य हालत बहुत खराब है और उस पर लगी नाकेबंदी पूरी तरह लागू रहेगी। होर्मुज जलडमरूमध्य से रिकॉर्ड मात्रा में तेल गुजर रहा है, जिसमें से एक भी बैरल ईरान से न आ रहा है और न जा रहा है। हम 3 नवंबर को होने वाले अमेरिका के मध्यावधि चुनावों से पहले ईरान पर हमला नहीं करेंगे।'