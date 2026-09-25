ट्रंप ने शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस में बाइडन की 'ऑटोपेन' वाली तस्वीर दिखाकर मजाक उड़ाया

ट्रंप ने शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस में बाइडन की 'ऑटोपेन' वाली तस्वीर दिखाकर मजाक उड़ाया

लेखन गजेंद्र 11:01 am Sep 25, 202611:01 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वाशिंगटन दौरे पर आए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को व्हाइट हाउस में 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' दिखाकर पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन का मजाक उड़ाया। ट्रंप ने दिखाया कि दीवार पर सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तस्वीर लगी है, लेकिन बाइडन की जगह एक 'ऑटोपेन' की तस्वीर लगाई गई है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रंप जब शी को यह तस्वीर दिखाते हैं तो बहुत कम हंसने वाले शी भी जोरदार ठहाका लगाते हैं।