ट्रंप ने ईरान को शांति प्रस्ताव पर जल्द गंभीर होने को कहा, NATO पर भी बरसे

बयान

ईरान के वार्ताकार बहुत अजीब हैं- ट्रंप

ट्रंप ने ट्रुथ पर लिखा कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं, वे समझौते के लिए मिन्नतें भी कर रहे हैं और सार्वजनिक रूप से प्रस्ताव पर विचार करने की बात करते हैं, जो गलत है। ट्रंप ने लिखा कि ईरान को मिन्नतें करनी चाहिए क्योंकि वे सैन्य रूप से तबाह हो चुके हैं और वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर वे जल्द से जल्द गंभीर नहीं हुए तो बहुत देर हो जाएगी और अंजाम अच्छा नहीं होगा!