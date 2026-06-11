ट्रंप ने होर्मुज में गुप्त रास्ते से तेल ढुलाई का खुलासा किया

ट्रंप ने होर्मुज में गुप्त रास्ते से तेल ढुलाई का खुलासा किया, कहा- ईरान अनजान था

लेखन गजेंद्र 09:36 am Jun 11, 202609:36 am

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ तनाव के बीच एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर बताया कि भले ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को अपने नियंत्रण में लिया हो, लेकिन उनकी सेना ने एक गुप्त रास्ते से 10 करोड़ बैरल से ज़्यादा तेल बाजार तक पहुंचा दिया है। उन्होंने दावा किया कि होर्मुज पर अमेरिका का नियंत्रण है, इसलिए यह जबरदस्त कामयाबी मिली। ट्रंप ने बताया कि गुप्त रास्ते से ईरान अनजान था।