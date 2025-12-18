व्हाइट हाउस में पूर्व राष्ट्रपतियों को लेकर लिखीं विवादित बातें, ओबामा 'विभाजनकारी', बाइडन को 'स्लीपी' बताया  

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक बार फिर विवादित बदलाव किए हैं। अब उन्होंने कई पूर्व राष्ट्रपतियों की तस्वीरों के नीचे विवादित बातें लिखी हुई पट्टिकाएं लगाई हैं। इन पट्टियों पर पूर्व राष्ट्रपतियों के बारे में अपमानजनक बातें लिखी हुई हैं। ये तस्वीरें राष्ट्रपति द्वारा 'प्रेसिडेंशियल वॉक ऑफ फेम' कहे जाने वाले वेस्ट विंग किनारे स्थित एक पोर्ट्रेट गैलरी में लगाई गई हैं। जानकारी सामने आने के बाद बहस छिड़ गई है।

मामला बाइडन को इतिहास का सबसे बुरा राष्ट्रपति बताया पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की तस्वीर के नीचे लिखा है, "स्लीपी बाइडन अमेरिकी इतिहास के सबसे बुरे राष्ट्रपति थे। अब तक के सबसे भ्रष्ट चुनाव में जीत के बाद बाइडन ने कई ऐसी मुसीबतें देखीं जो पहले कभी नहीं हुई थीं, जिससे हमारा देश बर्बादी के कगार पर आ गया। उनकी नीतियों की वजह से महंगाई बढ़ी, 2.1 करोड़ लोगों को अमेरिका में आने दिया और उनकी अफगानिस्तान त्रासदी अमेरिकी इतिहास की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक थी।"

बराक ओबामा बराक ओबामा को बताया विभाजनकारी राजनीतिक हस्ती पट्टिकाओं में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 'सबसे अधिक विभाजनकारी राजनीतिक हस्तियों में से एक' बताया गया है। इसमें लिखा है, "राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अत्यधिक अप्रभावी 'अफोर्डेबल केयर एक्ट' पारित किया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पार्टी ने कांग्रेस के दोनों सदनों पर नियंत्रण खो दिया और 1946 के बाद से हाउस में रिपब्लिकन पार्टी को सबसे बड़ा बहुमत हासिल हुआ।" इसमें दावा किया गया है कि ओबामा ने ट्रंप के 2016 के राष्ट्रपति अभियान की जासूसी की थी।

अन्य बातें अन्य राष्ट्रपतियों के बारे में क्या-क्या लिखा है? पट्टिका में बिल क्लिंटन की उपलब्धियों को कम करके आंका गया है और उनके कार्यकाल के दौरान विधायी सफलताओं का श्रेय 'कांग्रेस में रिपब्लिकन' को दिया गया है। वहीं, रोनाल्ड रीगन की तारीफ की गई है। उन्हें 'महान संचारक' बताते हुए लिखा गया है कि वे 1984 में भारी बहुमत से पुनः निर्वाचित हुए और उच्च लोकप्रियता के साथ अपना कार्यकाल समाप्त किया। ये भी लिखा है कि रीगन ट्रंप के प्रशंसक थे।

प्रेस सचिव प्रेस सचिव ने कहा- कई पट्टिकाएं खुद ट्रंप ने लिखीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा कि कई पट्टिकाएं खुद राष्ट्रपति ने लिखी थीं। लीविट ने कहा, "ये पट्टियां हर राष्ट्रपति और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत का बहुत अच्छे से लिखा हुआ विवरण हैं। इतिहास के छात्र के तौर पर कई पट्टियां खुद राष्ट्रपति ने लिखी थीं।" पिछले महीने ट्रंप ने एक साक्षात्कार में कहा था कि हर पट्टी राष्ट्रपति की उपलब्धियों के बारे में बताएगी।