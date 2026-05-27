ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड का खजाना खाली, नहीं मिला एक डॉलर का दान

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में पुनर्निर्माण के लिए बड़े जोर-शोर से गाजा शांति बोर्ड बनाया था, लेकिन इसका आधिकारिक कोष खाली पड़ा हुआ है। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक, गठन के 4 महीने बाद भी किसी देश ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई और विश्व बैंक द्वारा प्रबंधित और संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनुमोदित वित्तीय कोष में एक डॉलर भी जमा नहीं हुआ है। ट्रंप ने बोर्ड को गाजा के पुनर्निर्माण का प्रबंधन करने के लिए बनाया था।

खजाना विभिन्न देशों ने किया था 7 अरब डॉलर देने का वादा ट्रंप के इस बोर्ड में आजीवन सदस्यता की फीस 1 अरब डॉलर (करीब 9,550 करोड़ रुपये) निर्धारित की थी और इसे सबसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय संगठन में एक बताया था। तब विभिन्न देशों ने इस बोर्ड के माध्यम से गाजा राहत के लिए लगभग 7 अरब डॉलर (करीब 67,000 करोड़ रुपये) देने का वादा किया था। तब ट्रंप ने अमेरिका की ओर से अतिरिक्त 10 अरब डॉलर (करीब 95,000 करोड़ रुपये) की सहायता का आश्वासन दिया था।

खाता विश्व बैंक की जगह जेपी मॉर्गन खाते में जमा कर रहे रकम रिपोर्ट के मुताबिक, बोर्ड को दान मिला है, लेकिन देश विश्व बैंक के आधिकारिक कोष की जगह सीधे जेपी मॉर्गन खाते में पैसा जमा कर रहे हैं। जेपी मॉर्गन खाते पर अपने योगदानकर्ताओं और बोर्ड सदस्यों को वित्तीय स्थिति की रिपोर्ट करने का कोई दायित्व नहीं है, जबकि विश्व बैंक को गाजा फंड की वित्तीय स्थिति के बारे में योगदानकर्ताओं और बोर्ड के सदस्यों को रिपोर्ट देनी होती है। हालांकि, शांति बोर्ड उचित समय पर वित्तीय विवरणों की रिपोर्ट देगा।

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खाता दान के लिए दिए विकल्प का फायदा उठा रहे देश रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ पीस के एक अधिकारी के हवाले से बताया गया कि धन जुटाने के लिए कई विकल्प बनाए गए थे, जिसमें विश्व बैंक भी शामिल था, लेकिन दानदाताओं ने अन्य विकल्पों का उपयोग करना चुना है। अमेरिकी विदेश विभाग ने बोर्ड के एजेंडे में शामिल परियोजनाओं के लिए सहायता राशि में लगभग 1.2 अरब डॉलर (11,460 करोड़ रुपये) के पुनर्आवंटित करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन अभी तक यह धनराशि खर्च नहीं की गई है।

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दान मोरक्को और UAE ने दिया दान रिपोर्ट के मुताबिक, मोरक्को ने 30 लाख डॉलर (करीब 28.65 करोड़ रुपये) और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने 2 करोड़ डॉलर (करीब 191 करोड़ रुपये) दान दिया है। दोनों राशियां प्रशासनिक खर्चों के लिए थीं। इसी पैसे से गाजा पर शासित फिलिस्तीनी तकनीकी समिति का वेतन भी दिया गया। UAE ने गाजा में नए पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए 10 करोड़ डॉलर (करीब 960 करोड़ रुपये) दिए, लेकिन कार्यक्रम शुरू न होने से धनराशि रोक दी गई है।