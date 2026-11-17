ट्रंप ने कहा कि क्वाड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एक्सेलरेटर लॉन्च करेगा, जिसके लिए 8.5 करोड़ डॉलर की घोषणा की।

उन्होंने कहा कि जो देश अमेरिका की वैल्यूज शेयर करते हैं, वे टेक्नोलॉजी के भविष्य को आकार दें।

उन्होंने घोषणा की कि चारों देश सैन्य अभ्यास करेंगे, जिसमें मैरीटाइम कंट्रोल ड्रिल्स शामिल होंगी।

दुर्लभ खनिज पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका, जापान और भारत उत्पादन बढ़ा रहे हैं और अनुमान लगाया कि अमेरिका को 10 महीने में जरूरी आपूर्ति मिलेगी।