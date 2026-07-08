ट्रंप ने NATO शिखर सम्मेलन में स्पेन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़े, उसे भयानक साझेदार बताया

बयान

क्या बोले ट्रंप?

NATO महासचिव मार्क रुट्टे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "स्पेन NATO में एक बेहद खराब साझेदार है। वे न तो भाग लेते हैं, न ही भुगतान करते हैं। मैं स्पेन से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। कृपया स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद कर दें, जिसमें यात्राएं भी शामिल हैं।" ट्रंप ने आगे कहा कि उनसे बात भी मत करो। वे निकम्मे और बुरे लोग हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन स्पेन खासकर है।