ट्रंप ने NATO शिखर सम्मेलन में स्पेन के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़े, उसे भयानक साझेदार बताया
क्या है खबर?
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तुर्की के अंकारा में आयोजित उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (NATO) शिखर सम्मेलन में एक के बाद एक बड़े झटके दे रहे हैं। अब उन्होंने NATO में पर्याप्त योगदान न देने के लिए स्पेन की आलोचना की और अपने वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट को स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद करने का आदेश दे दिया। ट्रंप ने मैड्रिड को NATO में एक भयानक भागीदार बताया और कहा कि वह स्पेन के साथ कोई व्यापार नहीं करना चाहते।
बयान
क्या बोले ट्रंप?
NATO महासचिव मार्क रुट्टे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा, "स्पेन NATO में एक बेहद खराब साझेदार है। वे न तो भाग लेते हैं, न ही भुगतान करते हैं। मैं स्पेन से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। कृपया स्पेन के साथ सभी व्यापार बंद कर दें, जिसमें यात्राएं भी शामिल हैं।" ट्रंप ने आगे कहा कि उनसे बात भी मत करो। वे निकम्मे और बुरे लोग हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन स्पेन खासकर है।
रुख
स्पेन से क्यों नाराज हैं ट्रंप?
स्पेन के रक्षा खर्च को लेकर ट्रंप का उनके साथ विवाद चल रहा है। स्पेन NATO का एकमात्र सदस्य है, जिसने पिछले साल 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5 प्रतिशत रक्षा पर खर्च करने की प्रतिबद्धता नहीं जताई है। NATO सहयोगियों ने एक बार पहले रक्षा खर्च को दोगुने से अधिक करने की प्रतिबद्धता जताई थी, जबकि स्पेन इकलौता दक्षिणी यूरोपीय देश है, जिसने यह लक्ष्य अस्वीकार कर दिया था।