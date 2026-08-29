वेनेजुएला के तेल भंडार पर अमेरिका को मिला नियंत्रण, ट्रंप बोले- ये इतिहास का सबसे बड़ा सौदा

समझौते की रूपरेखा से परिचित एक अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि रोड्रिगेज ने कंपनी को तेल क्षेत्रों को विकसित करने के लिए 100 साल के अधिकार दिए हैं।

इस समझौते के तहत, अमेरिका को नई निजी कंपनी के प्रभावी उत्पादन का 55 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा, जिसमें स्वामित्व हिस्सेदारी और लागत मूल्य पर तेल खरीदने का अधिकार शामिल है।

अधिकारी ने बताया कि इसके बाद यह कंपनी सऊदी अरामको के बाद सिद्ध भंडार रखने वाली दूसरी सबसे बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी होगी।