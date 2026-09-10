ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों को लेकर नस्लीय पोस्टर साझा किया है

ट्रंप प्रशासन की भारतीयों पर नस्लीय टिप्पणी, पोस्टर में लिखा- हमारी सड़कों से हटिए मिस्टर सिंह

लेखन आबिद खान 01:53 pm Sep 10, 202601:53 pm

क्या है खबर?

सोशल मीडिया पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर रोज विवाद होते रहते हैं। अब ऐसा ही नया विवाद सामने आया है, जिसमें ट्रंप प्रशासन ने भारतीयों पर शर्मनाक नस्लीय टिप्पणी की है। अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने सोशल मीडिया पर एक AI से बनाया हुआ पोस्टर साझा किया है, इसमें भारतीय-अमेरिकियों को 'सेल्फ-डिपोर्ट या परिणाम भुगतने' जैसी चेतावनी दी गई है।