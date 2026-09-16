इजरायल को 26,000 करोड़ रुपये के हथियार देगा अमेरिका, इनमें 40,000 बम भी शामिल

ट्रंप प्रशासन ने पहले ही इजरायल को बड़े पैमाने पर हथियारों की बिक्री को मंजूरी दे दी थी। फरवरी 2025 में अमेरिका ने MK-84 गोला-बारूद सहित 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के बम, मिसाइल और उपकरणों को मंजूरी दी थी।

इसी साल जनवरी में भी ट्रंप ने करीब 60,000 करोड़ रुपये के हथियारों की बिक्री को मंजूरी दी थी।

यह घटनाक्रम ऐसे समय आया है, जब ईरान के साथ युद्ध के बाद अमेरिकी सैन्य भंडारों पर दबाव बढ़ रहा है।