सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गुहार पर हुतियों पर हमला करने की तैयारी में था अमेरिका

हुती ठिकानों पर हमला करने वाला था अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ने अंतिम समय में बदला फैसला

लेखन भारत शर्मा 03:19 pm Sep 21, 202603:19 pm

क्या है खबर?

पश्चिम एशिया के युद्ध मैदान से सोमवार को बड़ा भू-राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिका की सेना यमन के हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर बड़ा हवाई हमला करने के लिए पूरी तरह तैयार थी, लेकिन आखिरी समय में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को रोकने का आदेश देकर सबको चौंका दिया। यह फैसला ऐसे समय लिया गया जब अमेरिका के प्रमुख सहयोगी सऊदी अरब ने हुती संकट से निपटने के लिए तत्काल सैन्य हस्तक्षेप की गुहार लगाई थी।