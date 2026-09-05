अमेरिकी सेना ने जवानों के फोन-कंप्यूटर में विज्ञापन ट्रैकिंग को बंद कर दिया है

अमेरिकी सेना ने जवानों के फोन-कंप्यूटर में विज्ञापन ट्रैकिंग को किया बंद, जानिए कारण

लेखन भारत शर्मा 04:04 pm Sep 05, 202604:04 pm

क्या है खबर?

अमेरिका की सेना ने अपने जवानों और सैन्य कर्मियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फोन और कंप्यूटरों में विज्ञापन ट्रैकर्स को पूरी तरह से बंद कर दिया है। अमेरिकी रक्षा विभाग ने यह कड़ा कदम उन गंभीर चिंताओं के बाद उठाया है, जिसमें सामने आया था कि व्यावसायिक रूप से उपलब्ध लोकेशन डाटा का इस्तेमाल मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में तैनात अमेरिकी सैनिकों को ट्रैक करने और उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा सकता है।