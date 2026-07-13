बैंकाक के एक बार में लगी भीषण आग, 27 की मौत

जांच

कई मृतक शौचालय में मिले

थाईलैंड के प्रधानमंत्री अनुतिन चर्नविराकुल ने घटनास्थल पर पत्रकारों को बताया कि 27 मौत हुई है और हादसे के कारणों की जांच के आदेश दिए गए हैं। अनुतिन ने बताया कि बार में प्रस्तुति दे रहे एक संगीतकार ने उन्हें बताया कि बिजली जाने से पहले उसने मंच के पास एक सर्किट ब्रेकर से धुआं निकलते देखा, फिर विस्फोट हुआ और घना धुआं तेजी से पूरे स्थान में फैल गया। कई मृतक बार के पीछे स्थित शौचालयों में पाए गए।