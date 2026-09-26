थाईलैंड में भारी बारिश से सड़के जलमग्न हो गई हैं

थाईलैंड में 3 दिन से नहीं थमी बारिश, बैंकॉक के सभी 50 जिलों में आपदा घोषित

लेखन आबिद खान 05:36 pm Sep 26, 202605:36 pm

क्या है खबर?

थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में लगातार 3 दिन से जारी भारी बारिश ने तबाही मचा दी है। शहर के सभी 50 जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने के बाद प्रशासन ने पूरे बैंकॉक को आपदा क्षेत्र घोषित कर दिया है। बैंकॉक के गवर्नर चाडचार्ट सिट्टीपंट ने कहा कि बाढ़ की स्थिति स्थिर हो गई है, लेकिन पानी को निकलने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। इस बीच कई इलाकों में कमर तक पानी भर गया है।