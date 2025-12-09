कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा संघर्ष अब भी जारी

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर संघर्ष जारी, अब तक 10 की मौत

लेखन गजेंद्र 02:18 pm Dec 09, 202502:18 pm

क्या है खबर?

कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर संघर्ष दूसरी दिन भी जारी है। अब तक दोनों तरफ कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हुई है और 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। थाई सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि झड़प में उसके मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 3 है, जिनमें से एक 8 दिसंबर को और दो 9 दिसंबर को मारे गए हैं। दोनों देशों की सीमा के पास स्कूल बंद हैं।