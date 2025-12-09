कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर संघर्ष जारी, अब तक 10 की मौत
क्या है खबर?
कंबोडिया और थाईलैंड के बीच सीमा पर संघर्ष दूसरी दिन भी जारी है। अब तक दोनों तरफ कुल मिलाकर 10 लोगों की मौत हुई है और 2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं। थाई सेना ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि झड़प में उसके मारे गए सैनिकों की कुल संख्या 3 है, जिनमें से एक 8 दिसंबर को और दो 9 दिसंबर को मारे गए हैं। दोनों देशों की सीमा के पास स्कूल बंद हैं।
तनाव
थाईलैंड ने 492 अस्थायी आश्रय स्थल बनाए
थाई सेना ने बयान में बताया कि मंगलवार को एक सैनिक की मौत सुरीन प्रांत में अप्रत्यक्ष गोलीबारी से और दूसरे की मौत प्रीह विहियर मंदिर के पास ग्रेनेड से हुई है। थाई सेना ने 492 अस्थायी आश्रय स्थल स्थापित किए हैं, जिनमें वर्तमान में 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। कंबोडियाई अधिकारियों ने बताया कि थाई सेना ने मंगलवार सुबह सीमावर्ती इलाकों में गोलीबारी कर 2 लोगों की जान ली है, जिससे मृतकों की संख्या 7 हो गई है।
आश्रय
कंबोडिया ने भी अपने नागरिकों को आश्रय लेने को कहा
कंबोडिया में पोइपेट के स्थानीय अधिकारियों ने एक तत्काल संदेश जारी कर नागरिकों से आश्रय लेने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि 5 क्षेत्रों प्रे कूप, टॉमनब कोर 5, ओ'नेंग और टूल प्रसात के निवासियों को तुरंत सुरक्षा की तलाश करनी चाहिए। कंबोडिया में शिक्षा मंत्रालय ने थाई सीमा से लगे प्रीह विहियर प्रांत के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। वहीं थाई सरकार ने नागरिकों के घरों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।