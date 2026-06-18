तालिबान ने कर्मचारियों के स्मार्टफोन इस्तेमाल पर लगाया प्रतिबंध, उल्लंघन पर तोड़े जा रहे फोन

आदेश

आदेश में क्या कहा गया है?

द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, आदेश में कहा गया है कि उच्च पदस्थ, निम्न पदस्थ, जनरल मुजाहिदीन या सैन्य कर्मियों के मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अगर, कोई इसका इस्तेमाल करता है, तो उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया जाएगा और उल्लंघन करने वाले पर कानूनी और शरिया दंड लगाया जाएगा। आदेश में यह भी कहा गया है कि किसी भी छूट के लिए तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्लाह अखुंदजादा का लिखित आदेश आवश्यक है।