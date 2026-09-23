UN में इंस्टाग्राम चलाते दिखे सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शरा, वीडियो वायरल

अल-शरा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस पर यूजर्स मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, 'सच कहूं तो, मैं उन्हें दोष नहीं दे सकता। वैसे भी हम हर बार वही भाषण सुनते हैं। चीजें थोड़ी बोरिंग होती जा रही हैं।'

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'अगर मैं इंस्टाग्राम के मार्केटिंग विभाग में काम करता, तो मैं कहता- दुनिया की सबसे ताकतवर जगह, फिर भी रील्स के आगे हार गई।'