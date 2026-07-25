सीरिया में 2 बसों की भीषण टक्कर के बाद एक में आग लगी

सीरिया में नागरिक और सुरक्षा बलों की बस में हुई भीषण टक्कर, 35 की मौत

लेखन गजेंद्र 06:38 pm Jul 25, 202606:38 pm

क्या है खबर?

सीरिया में शनिवार को बड़ा हादसा हुआ है। यहां 2 बसों की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें कम से कम 35 लोग मारे गए और 30 अन्य घायल हुए हैं। हादसा अल-सुखना और पल्मायरा के बीच दीर अज जोर-दमिश्क सड़क पर हुई, जो पूर्वी सीरिया को राजधानी से जोड़ने वाला 400 किलोमीटर से अधिक लंबा एक महत्वपूर्ण राजमार्ग है। मौके पर बचाव कार्य किया जा रहा है। हादसे के समय बस में कई यात्री सवार थे।