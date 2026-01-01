स्विट्जरलैंड में बार में आग लगने की घटना को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इंकार किया

स्विट्जरलैंड में धमाके के बाद आग लगने को पुलिस ने 'आतंकी हमला' बताने से इंकार किया

लेखन गजेंद्र 05:26 pm Jan 01, 202605:26 pm

क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड में क्रॉन्स मोंटाना इलाके के एक बार में नए साल के जश्न के दौरान धमाके के बाद लगी आग को स्विस पुलिस ने 'आतंकी हमला' बताने से इंकार किया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे घटना को लेकर किसी भी आतंकवादी हमले के कोण से जांच नहीं कर रहे हैं। हालांकि, घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन घोषित किया है।