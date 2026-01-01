LOADING...
स्विट्जरलैंड में बार में आग लगने की घटना को पुलिस ने आतंकी घटना मानने से इंकार किया

स्विट्जरलैंड में धमाके के बाद आग लगने को पुलिस ने 'आतंकी हमला' बताने से इंकार किया

लेखन गजेंद्र
Jan 01, 2026
05:26 pm
क्या है खबर?

स्विट्जरलैंड में क्रॉन्स मोंटाना इलाके के एक बार में नए साल के जश्न के दौरान धमाके के बाद लगी आग को स्विस पुलिस ने 'आतंकी हमला' बताने से इंकार किया है। स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने कहा कि वे घटना को लेकर किसी भी आतंकवादी हमले के कोण से जांच नहीं कर रहे हैं। हालांकि, घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने इलाके को सील कर दिया है और क्रान्स-मोंटाना के ऊपर नो-फ्लाई जोन घोषित किया है।

धमाका

अस्पताल की व्यवस्था चरमराई

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हताहतों की भारी संख्या के कारण स्थानीय चिकित्सा सुविधाएं तुरंत चरमरा गईं है। क्षेत्रीय पार्षद मैथियास रेनार्ड ने बताया कि स्थानीय अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई और ऑपरेशन थिएटर कुछ ही घंटों में पूरी तरह भर गए। घायलों में कई गंभीर हैं। बता दें कि क्रान्स-मोंटाना, करीब 10,000 आबादी वाली एक नगर पालिका है। यह स्विस आल्प्स के मध्य में मैटरहॉर्न से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर में स्थित है।

मौत

अब तक 40 की मौत की खबर और 100 से अधिक घायल

गुरुवार तड़के डेढ़ बजे वालिस के क्रॉन्स-मोंटाना में ले कॉन्स्टेलेशन बार और लाउंज में नए साल का जश्न मनाया जा रहा था। उस समय घटनास्थल पर 250 से ज्यादा लोग थे। तभी तेज धमाका हुआ और आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। हादसे में अब तक 40 लोगों की मौत की खबर है और 100 से अधिक घायल हैं। बता दें, क्रॉन्स-मोंटाना आल्प्स पर्वत क्षेत्र में लग्जरी स्की रिसॉर्ट है। क्रिसमस और नए साल में यहां लाखों पर्यटक आते हैं।

