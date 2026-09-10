क्या ईरान कर रहा परमाणु सुविधाओं की मरम्मत? सैटेलाइट तस्वीरों में दिखी हलचल ने बढ़ाई अटकलें

सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) ने सैटेलाइट तस्वीरों के विश्लेषण से कहा कि पिकैक्स में इस साल निर्माण गतिविधि में 'साफ बढ़ोतरी' देखी गई है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन गतिविधियों में सुरंग के प्रवेश द्वारों को मजबूत करना, आंतरिक सड़कों को पक्का करना, पहुंच बिंदुओं के आसपास काम करना और खुदाई के मलबे को हटाना शामिल था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2026 में इस स्थल पर जितनी गतिविधियां हुईं, वो इतिहास में कभी नहीं देखी गईं।