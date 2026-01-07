चीन और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे तनाव के बाद सुधरने लगे संबंध, इतने का समझौता

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने दक्षिण कोरिया के व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्रालय के हवाले से बताया कि 9 वर्षों में पहली बार दक्षिण कोरिया ने बीजिंग में निर्यात प्रोत्साहन और निवेश आकर्षण कार्यक्रम आयोजित किया है। मंगलवार को कार्यक्रम में दोनों देशों के व्यापारिक नेताओं और निवेशकों सहित 300 प्रतिभागियों ने भाग लिया। मौके पर अलीबाबा, जेडी.कॉम और टेनसेंट जैसी प्रमुख चीनी प्रौद्योगिकी कंपनियां मौजूद थीं। साथ ही शेडोंग और लियाओनिंग प्रांतों की सरकारों के प्रतिनिधि भी थे।

बैठक

शी जिनपिंग और ली जे म्युंग के बीच बैठक

समझौते से पहले सोमवार को दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्युंग और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच शिखर बैठक हुई थी। कार्यक्रम में व्यक्तिगत निर्यात परामर्श, दक्षिण कोरियाई क्षेत्रीय सरकारों द्वारा निवेश जानकारी और कोरियाई उपभोक्ता वस्तुओं का प्रदर्शन हुआ। इस घटना को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। बता दें, 2017 में सियोल ने अमेरिकी निर्मित टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) मिसाइल प्रणाली की तैनाती की थी, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण थे।