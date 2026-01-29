दक्षिण अफ्रीका में मिनीबस टैक्सी और एक ट्रक के बीच भीषण टक्कर, 11 की मौत

हादसे के बाद घटनास्थल की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई है, जिसमें राजमार्ग पर टक्कर के बाद वाहनों की स्थिति दिख रही है। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक ने मिनीबस को बेहद बुरी तरह से टक्कर मारी है, जिसके बाद बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पुलिस तैनात है। निजी पैरामेडिक सेवा ALS पैरामेडिक्स के प्रवक्ता गैरिथ जैमीसन ने हादसे में कई लोग घायल हैं, जिनमें मिनीबस का चालक भी शामिल है।

हादसा

पिछले हफ्ते भी हुआ था भीषण हादसा, 14 बच्चों की मौत

दक्षिण अफ्रीका के गौतेंग प्रांत में पिछले सप्ताह 22 जनवरी को एक भीषण स्कूल बस हादसा हुआ था, जिसमें 14 बच्चों की मौत हुई थी। घटना के समय एक निजी मिनीबस सुबह करीब 7 बजे जोहान्सबर्ग के दक्षिण में स्थित विभिन्न प्राथमिक और उच्च विद्यालयों में 16 छात्रों को ले जा रही थी, तभी उसकी एक ट्रक से टक्कर हो गई। हादसे में 12 बच्चों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 छात्रों की इलाज के दौरान मौत हुई।