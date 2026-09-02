शेख हसीना ने साक्षात्कार में कहा- सत्ता के लिए जनता के लिए जा रही हूं बांग्लादेश

हसीना ने कहा कि बांग्लादेश की विकास दर बुरी तरह गिरी है और लोग बिजली-गैस की किल्लत झेल रहे हैं, चरमपंथी संगठनों के सक्रिय होने से क्षेत्रीय चिंता बढ़ गई है।

उन्होंने कहा कि आवामी लीग के कई नेता बाहर हैं, जबकि कई देश में छिपे हैं, इसलिए नेताओं के लौटने का फैसला सुरक्षा स्थिति का आकलन करने पर होगा।

उन्होंने कहा कि उनके लिए खतरा कोई नई बात नहीं है और अब धमकियां उनके कर्तव्य को नहीं बदल पाएंगी।