घरों में लगे लाखों कैमरे हैक कर बनाया यौन शोषण वाला कंटेंट, 4 गिरफ्तार 

दक्षिण कोरिया में 4 लोगों को 1.2 लाख से ज्यादा घरों और दुकानों में लगे IP कैमरे हैक करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने कैमरों में लगे आसान पासवर्ड और सुरक्षा खामियों का फायदा उठाया। इन कैमरों का फुटेज बच्चों, बुजुर्गों या सुरक्षा की निगरानी के लिए इस्तेमाल होता था। संदिग्धों ने इस फुटेज से यौन शोषण वाला गलत कंटेंट बनाकर ऑनलाइन बेचा, जिससे कई लोगों की प्राइवेसी खतरे में पड़ी।

हैक इन जगहों के कैमरे किए गए हैक हैक किए गए कैमरों में निजी घर, कराओके रूम, पिलेट्स स्टूडियो और एक डॉक्टर का क्लिनिक भी शामिल था। एक आरोपी ने अकेले 63,000 कैमरे हैक कर 545 गलत वीडियो बनाए और उन्हें वर्चुअल करेंसी में बेच दिया। दूसरे आरोपी पर 70,000 कैमरे हैक कर 648 वीडियो बेचने का आरोप है। यह दोनों मिलकर एक अवैध वेबसाइट पर डाले गए लगभग 62 प्रतिशत वीडियो के लिए जिम्मेदार थे। यह वेबसाइट हैक किए गए कैमरों के गलत फुटेज शेयर करती थी।

कार्रवाई कार्रवाई और जांच जारी पुलिस उस वेबसाइट को ब्लॉक और बंद करने की कोशिश कर रही है और उसके ऑपरेटर को पकड़ने के लिए विदेशी एजेंसियों से मदद ले रही है। इसके अलावा, 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर इस वेबसाइट से गलत कंटेंट खरीदने और देखने का शक है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि IP कैमरा हैकिंग और अवैध फिल्मिंग जैसे अपराध पीड़ितों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी।

