श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वाह' से हुई 334 लोगों की मौत, भारत ने फंसे नागरिकों को निकाला

लेखन भारत शर्मा 01:08 pm Dec 01, 202501:08 pm

क्या है खबर?

श्रीलंका में तूफानी चक्रवात 'दित्वाह' ने भारी तबाही मचाई है। देश के आपदा प्रबंधन केंद्र (DMC) की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, चक्रवात के कारण श्रीलंका में 334 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह च्रकवात के कारण आई भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन के चलते 370 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। DMC ने कहा कि चक्रवात के कारण 3.09 लाख परिवारों के 11.18 लाख लोग प्रभावित हुए। राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है।