दक्षिण अफ्रीका में सामूहिक गोलीबारी में 10 लोगों की मौत, कई अन्य हुए घायल

दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के पश्चिम में अज्ञात हमलावरों द्वारा की गई सामूहिक गोलीबारी की घटना में 10 लोगों की मौत गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में 3 बच्चे भी शामिल है। घटना के बाद हमलावर मौके से भाग गए और अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हमले के पीछे का मकसद भी अभी तक साफ नहीं है। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है।

घटना कैसे हुई गोलीबारी की यह घटना? गौतेंग प्रांत की पुलिस प्रवक्ता ब्रिगेडियर ब्रेंडा मुरिडिली ने AFP से कहा, "शहर से 40 किलोमीटर दक्षिण-पश्चिम में स्थित बेकर्सडेल में अज्ञात हमलावरों ने लोगों पर अंधाधुंश गोलीबारी कर दी। इसमें 20 से अधिक लोगों को गोली लगी। घटना में अब तक 3 बच्चों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और अन्य घायल हैं।" उन्होंने कहा, "पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और मौके से आवश्यक साक्ष्य जुटाए हैं।"

तलाश पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी मुरिडिली ने बताया कि गोलीबारी की घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। उनके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर उनकी तलाश में जुटी है। उन्होंने बताया कि यह गोलीबारी बेकर्सडेल में एक शराबखाने या अनौपचारिक बार के पास हुई, जो दक्षिण अफ्रीका की कुछ प्रमुख सोने की खानों के पास स्थित एक गरीब इलाका है। ऐसे में यह घटना लूट के इरादे से भी हो सकती है।

Advertisement