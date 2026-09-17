अमेरिका के बाल्टीमोर में गोलीबारी, 3 साल के बच्चे समेत 7 घायल
क्या है खबर?
अमेरिका के मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर शहर में कई लोगों को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना में एक 3 साल के बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। बाल्टीमोर पुलिस विभाग के मुताबिक, यह घटना ईस्ट फेयेट स्ट्रीट के 1400 ब्लॉक में स्थानीय समयानुसार रात करीब 9 बजे घटी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घायल लोगों की सहायता के लिए पुलिस और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं।
घटना
सभी घायलों की हालत स्थिर- पुलिस
स्थानीय समाचार चैनल WBFF के अनुसार, गोलीबारी की घटना ऐतिहासिक ईस्ट बाल्टीमोर इलाके में हुई। जानकारी के अनुसार, पीड़ितों को गोली लगने और छर्रे लगने से चोटें आई हैं, जिसके बाद सभी को नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया है।
पुलिस अधिकारी, जासूस और आपातकालीन दल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।
पुलिस आयुक्त रिचर्ड वर्ली ने कहा कि सभी पीड़ितों को जानलेवा चोटें नहीं आई हैं। वहीं, संदिग्ध अभी भी पुलिस की पहुंच से दूर है।
बयान
मेयर ने संदिग्धों से आत्मसमर्पण करने को कहा
बाल्टीमोर के मेयर ब्रैंडन स्कॉट ने कहा, "उन व्यक्तियों के लिए ऐसा करने के बाद मानवता को पुनः प्राप्त करने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन, यदि आप स्वयं को और अपनी आत्मा को बचाना चाहते हैं, तो आत्मसमर्पण कर दें। इस पूरे शहर में हर किसी को तुम्हारी तलाश करनी चाहिए।"
वहीं, वर्ली ने कहा कि जनता को फिलहाल कोई खतरा नहीं है, लेकिन इलाके में पुलिस की मौजूदगी बनी हुई है।