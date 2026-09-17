मैरीलेंड के बाल्टीमोर में गोलीबारी में 7 लोग घायल

अमेरिका के बाल्टीमोर में गोलीबारी, 3 साल के बच्चे समेत 7 घायल

लेखन आबिद खान 03:12 pm Sep 17, 202603:12 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के मैरीलैंड स्थित बाल्टीमोर शहर में कई लोगों को गोली लगने की खबर है। बताया जा रहा है कि गोलीबारी की घटना में एक 3 साल के बच्चे समेत 7 लोग घायल हो गए हैं। बाल्टीमोर पुलिस विभाग के मुताबिक, यह घटना ईस्ट फेयेट स्ट्रीट के 1400 ब्लॉक में स्थानीय समयानुसार रात करीब 9 बजे घटी। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, घायल लोगों की सहायता के लिए पुलिस और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी घटनास्थल पर मौजूद हैं।