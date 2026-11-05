बम की धमकियों के बाद यूरोप में कई उड़ानों के मार्ग बदले

बम की धमकियों के बाद यूरोप में कई उड़ानों के मार्ग बदले, जांच में जुटी एजेंसियां

लेखन भारत शर्मा 04:44 pm Nov 05, 202604:44 pm

क्या है खबर?

यूरोपीय हवाई क्षेत्र में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब कई वाणिज्यिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकियां मिलीं। इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से पूरे यूरोप में कई विमानों के मार्ग में आपातकालीन बदलाव किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां और विमानन प्राधिकरण इस पूरे मामले को लेकर हाई अलर्ट पर हैं और धमकियों के पीछे के स्रोतों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है। आइए पूरे घटनाक्रम पर नजर डालते हैं।