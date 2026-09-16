गाजा में इमारत गिरने से बच्चों समेत 20 लोगों की मौत, कई मलबे में दबे

नागरिक रक्षा बचाव सेवा के सदस्यों ने बताया कि गाजा में उपकरणों की आवाजाही पर इजरायल द्वारा लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के कारण वे शुरू में 'खाली हाथों' से काम कर रहे थे।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के गाजा कार्यालय के प्रमुख अलेसेंड्रो म्राकिच ने कहा, "मलबे के नीचे 70-100 लोगों के फंसे होने की आशंका है। स्थिति दुखद है क्योंकि हमारे पास आवश्यक उपकरण और मशीनरी नहीं है। वास्तव में लोग अपने हाथों से खुदाई कर रहे हैं।"