मोरक्को से हजारों प्रवासी स्पेन के स्यूटा में घुस गए हैं

मोरक्को से हजारों प्रवासी स्पेन के स्यूटा में घुसे; 19 की मौत, सेना तैनात

लेखन आबिद खान 02:43 pm Jul 31, 202602:43 pm

क्या है खबर?

मोरक्को की सीमा से सटे स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र स्यूटा में हजारों प्रवासी घुस आए हैं। प्रवासी सीमा की नाकेबंदी तोड़कर स्यूटा में घुस गए, जिसके चलते भारी हंगामा हुआ। इस दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई है। हंगामा बढ़ने के बाद स्पेन ने स्यूटा में सेना तैनात की है। बता दें कि स्यूटा स्पेनिश स्वायत्त शहर है। इसकी जमीनी सीमा मोरक्को से लगती है और समुद्र के दूसरी ओर स्पेन है।