नेपाल बाढ़ से पहले सैटेलाइट तस्वीरों में मिले थे खतरे के संकेत

नेपाल बाढ़ से पहले सैटेलाइट तस्वीरों में मिले थे खतरे के संकेत, वैज्ञानिकों का दावा

लेखन बिश्वजीत कुमार 04:51 pm Sep 02, 202604:51 pm

क्या है खबर?

नेपाल में बाढ़ के कारण अब तक 1,100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 4,000 से ज्यादा लोग अभी लापता हैं। ABC की रिपोर्ट के अनुसार, इस भयानक बाढ़ के आने से पहले सैटेलाइट तस्वीरों में ग्लेशियर को लेकर कुछ संकेत मिले थे। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन संकेतों से खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता था। समय रहते इन पर ध्यान दिया जाता, तो नुकसान कम किया जा सकता था।