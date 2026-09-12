सऊदी अरब को क्यों बंद करनी पड़ी अपनी अहम तेल पाइपलाइन?

हमले के बाद सऊदी अरब ने फिलहाल इराक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई नहीं की है। यह निर्णय इराकी प्रधानमंत्री के अनुरोध पर लिया गया, ताकि इराकी सरकार अपने क्षेत्र से होने वाले हमलों को रोकने के लिए कदम उठा सके।

हालांकि, रियाद ने अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार सुरक्षित रखा है।

सऊदी अरब पहले ईरान समर्थित इराकी मिलिशिया पर तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का आरोप लगा चुका है।