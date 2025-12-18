LOADING...
होम / खबरें / दुनिया की खबरें / प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से किया सम्मानित, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सम्मान
लेखन गजेंद्र
Dec 18, 2025
05:20 pm
ओमान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ओमान सल्तनत के विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उनको द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 29 विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त अधिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की विशिष्ट सूची में यह नई उपलब्धि शामिल हो गई है।

किसे-किसे मिल चुका है यह सम्मान?

DD न्यूज के मुताबिक, यह सम्मान पहले क्वीन एलिजाबेथ, क्वीन मैक्सिमा, सम्राट अकिहितो, नेल्सन मंडेला और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को दिया जा चुका है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इथियोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार, 'ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया' प्रदान किया गया था। उन्हें कुवैत के 'ऑर्डर ऑफ मुबारक अल-कबीर' भी दिया जा चुका है। बता दें कि मोदी तीन देशों जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा के अंतिम चरण में हैं।

