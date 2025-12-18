प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'ऑर्डर ऑफ ओमान' से किया सम्मानित, द्विपक्षीय संबंध मजबूत करने पर सम्मान

05:20 pm Dec 18, 2025

क्या है खबर?

ओमान के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुरुवार को सुल्तान हैथम बिन तारिक ने ओमान सल्तनत के विशिष्ट नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। उनको द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए 'द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान' अवॉर्ड मिला दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को अब तक 29 विदेशी राष्ट्रों से प्राप्त अधिक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की विशिष्ट सूची में यह नई उपलब्धि शामिल हो गई है।