सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला

सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमला, भारतीय नागरिक समेत 2 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:32 pm Oct 22, 202601:32 pm

क्या है खबर?

सऊदी अरब के दम्माम में किंग फहद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को हुए ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक भारतीय और एक सऊदी नागरिक शामिल है। सऊदी के जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन (GACA) ने बताया कि हमले में 8 अन्य लोग घायल हुए थे, जिसमें भारतीय, यमनी और बांग्लादेशी और नेपाली नागरिक शामिल हैं। GACA ने कहा कि कुछ की चोटें मामूली है, जबकि कुछ की गंभीर हैं। वे अस्पताल में भर्ती हैं।