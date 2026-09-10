शेख हसीना की बेटी ने WHO में क्षेत्रीय निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है

शेख हसीना की बेटी ने WHO क्षेत्रीय प्रमुख पद से दिया इस्तीफा, लगे थे ये आरोप

लेखन आबिद खान 02:20 pm Sep 10, 202602:20 pm

क्या है खबर?

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्रीय निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। साइमा ने यह कदम WHO और बांग्लादेश की जांच एजेंसियों की ओर से चल रही कथित धोखाधड़ी की जांच के बीच उठाया है। उन्होंने 2024 में 5 साल के लिए ये पद संभाला था। पिछले साल साइमा को संस्था ने बिना वेतन वाली प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया था।