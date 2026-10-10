यूक्रेन के जापोरिजिया पर रूस का बड़ा हमला, 12 की मौत और 14 घायल

यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने कहा, 'एक बार फिर यह साबित हो गया कि रूस पर दबाव में किसी भी तरह की ढील का मतलब वे यह समझते हैं कि वे लड़ना जारी रख सकते हैं, शहरों पर बम गिराना जारी रख सकते हैं। रूस को यह समझना होगा कि उसे युद्ध रोकना है, और ऐसा होने के लिए, रूस को अपने नुकसान का एहसास होना चाहिए। मैं उन सभी का शुक्रिया अदा करता हूं जो मदद कर रहे हैं।'