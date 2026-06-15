यूक्रेन के कीव में ऐतिहासिक पेचेर्स्क लावरा पर रूसी हमला

यूक्रेन के कीव में ऐतिहासिक पेचेर्स्क लावरा पर रूसी हमला; धूं-धूं कर जला, 5 की मौत

लेखन गजेंद्र 01:25 pm Jun 15, 202601:25 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच घातक हमले जारी हैं। रविवार की रात रूस ने राजधानी कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों की बौछार कर दी, जिसमें कीव के ऐतिहासिक पेचेर्स्क लावरा के मुख्य गिरजाघर को निशाना बनाया गया। कीव इंडिपेंडेंट के मुताबिक, पेचेर्स्क लावरा यूक्रेन के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों में से एक है, जो धूं-धूं कर जल रहा है। हमले में कई बहुमंजिला आवासीय इमारतें क्षतिग्रस्त हुई हैं और राजधानी में 5 लोग मारे गए हैं।