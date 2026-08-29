रूसी हमलों के बाद आग बुझाते यूक्रेनी आपातकालीन सेवाओं के कर्मी

रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला, 27 लोगों की मौत और 47 घायल

लेखन आबिद खान 03:28 pm Aug 29, 202603:28 pm

क्या है खबर?

रूस ने यूक्रेन पर फिर बड़ा हमला किया है। रूसी ड्रोन और मिसाइलों ने रातभर कीव क्षेत्र पर हमले किए हैं, जिनमें कम से कम 27 लोग मारे गए हैं और 40 से ज्यादा घायल हुए हैं। कीव के गवर्नर तैमूर टकाचेंको ने बताया कि बुचा जिले में 380 से अधिक लोगों को निकाला जा रहा है। रूस ने यूक्रेन के ओडेसा, निप्रो, कीव, जापोरिज्जिया, सुमी, खेरसॉन, खार्किव, मायकोलाइव, डोनेट्स्क और चेर्निहाइव इलाकों को निशाना बनाया है।