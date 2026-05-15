डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन करेंगे चीन का दौरा

डोनाल्ड ट्रंप के बाद पुतिन करेंगे चीन का दौरा, एक दिवसीय यात्रा का क्या है मकसद?

लेखन गजेंद्र 05:23 pm May 15, 202605:23 pm

क्या है खबर?

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर शुक्रवार को चीन से अमेरिका रवाना हो जाएंगे। इसके बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक दिवसीय बीजिंग दौरे पर पहुंचेंगे। पुतिन अगले सप्ताह 20 मई को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलेंगे। यह दौरा बीजिंग के साथ मॉस्को के नियमित संबंधों का हिस्सा है। इस दौरान कोई खास स्वागत समारोह नहीं होगा। यह पहली बार होगा कि जब चीन एक ही महीने में 2 वैश्विक नेताओं की मेजबानी करेगा।