रूस के मॉस्को में कार के नीचे रखे बम के फटने से रूसी जनरल की मौत
क्या है खबर?
रूस की राजधानी मॉस्को में सोमवार को कार के नीचे रखे बम के फटने से एक वरिष्ठ रूसी जनरल की मौत हो गई। मृतक रूसी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के ऑपरेशनल ट्रेनिंग निदेशालय के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फानिल सरवरोव (56) हैं। रूस की जांच समिति ने कहा कि बम को यूक्रेनी खुफिया सेवाओं की मिलीभगत से लगाया गया था। हालांकि, यूक्रेन ने अभी तक इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है।
धमाका
धमाके से पहले कुछ मीटर चला था वाहन
द गार्डियन के मुताबिक, धमाका सुबह 7 बजे मॉस्को की यासेनेवा स्ट्रीट पर हुआ था। विस्फोट से पहले वाहन कुछ मीटर ही चला था। सरवरोव, यूक्रेन युद्ध में रूसी सशस्त्र बलों के युद्ध प्रशिक्षण और तैयारियों की देखरेख करते हैं। उनको क्रेमलिन के सोवियत-बाद के युद्धों का व्यापक अनुभव है। उन्होंने चेचन युद्धों में भाग लिया और बाद में सीरिया में रूस के 2015-16 के सैन्य हस्तक्षेप को संगठित करने में भूमिका निभाई थी।
युद्ध
रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से अधिकारियों को बनाया गया निशाना
BBC के मुताबिक, फरवरी 2022 में रूस-यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से, मॉस्को में कई सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया गया है। जनरल यारोस्लाव मोस्कालिक की अप्रैल में एक कार बम धमाके में मौत हुई थी। उससे पहले जनरल इगोर किरिलोव की दिसंबर 2024 में एक स्कूटर में छिपाए गए उपकरण को रिमोट बम से उड़ाया गया था। सभी आरोप यूक्रेन की सुरक्षा सेवा पर लगे थे, लेकिन यूक्रेन ने कभी आधिकारिक तौर पर जिम्मेदारी नहीं ली।
ट्विटर पोस्ट
धमाके बाद का दृश्य
☠️🇷🇺 Fanil Sarvarov, Head of Russia's Operational Training Department of the Defense Ministry, was assassinated in a car blast in Moscow this morning. pic.twitter.com/HyOoudmptS— Molo44 🇮🇹🇺🇦 (@MoloWarMonitor) December 22, 2025