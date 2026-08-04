यूक्रेन के खेरसोन मार्केट में व्यक्ति का पीछा करने के बाद रूसी ड्रोन विस्फोट

यूक्रेन के खेरसोन मार्केट में व्यक्ति का पीछा करने के बाद रूसी ड्रोन विस्फोट

लेखन गजेंद्र 04:44 pm Aug 04, 202604:44 pm

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब सीधे तौर पर नागरिक निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन द्वारा रूसी समुद्र तट पर एक पर्यटन स्थल को निशाना बनाने के बाद रूस ने भी बदला लिया है। रूसी ड्रोन ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसोन के बाजार में एक व्यक्ति का पीछा किया और वहीं फट गया। घटना का भयानक वीडियो सामने आया है। घटना के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रूस पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है।