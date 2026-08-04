यूक्रेन के खेरसोन मार्केट में व्यक्ति का पीछा करने के बाद रूसी ड्रोन विस्फोट
क्या है खबर?
रूस और यूक्रेन के युद्ध में अब सीधे तौर पर नागरिक निशाना बन रहे हैं। यूक्रेन द्वारा रूसी समुद्र तट पर एक पर्यटन स्थल को निशाना बनाने के बाद रूस ने भी बदला लिया है। रूसी ड्रोन ने दक्षिणी यूक्रेनी शहर खेरसोन के बाजार में एक व्यक्ति का पीछा किया और वहीं फट गया। घटना का भयानक वीडियो सामने आया है। घटना के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने रूस पर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया है।
घटना
बुरी तरह घायल हुआ व्यक्ति
यूक्रेनी पुलिस की ओर से जारी वीडियो में दिखा गया है कि एक ड्रोन एक अज्ञात व्यक्ति का पीछा कर रहा है, जो एक वैन के आसपास घूम रहा है जिसका इस्तेमाल सड़क किनारे स्टॉल के रूप में किया जा रहा है।
तभी व्यक्ति वाहन के पीछे छिपने के लिए कूदता है और ड्रोन फट जाता है। पुलिस ने बताया कि 50 वर्षीय विक्रेता छर्रे लगने से घायल है, लेकिन उसे सदमा लगा है।
बयान
यूक्रेनी विदेश मंत्री ने क्या कहा?
सिबिहा ने कहा कि यह हमला नागरिकों को डराने के लिए रूस द्वारा चलाए जा रहे एक सुनियोजित अभियान का हिस्सा था।
उन्होंने कहा, "खेरसोन में हुआ यह बर्बर रूसी युद्ध अपराध अंतरराष्ट्रीय निंदा और न्याय की मांग करता है, लेकिन इसी तरह के हजारों अपराध कभी जनता की नजरों में नहीं आते। रूसी ड्रोन के क्रूर पायलट को पता होगा कि वे एक नागरिक को निशाना बना रहे हैं।
सूमी शहर में भी रात भर रूसी हमले हुए हैं।
ट्विटर पोस्ट
घटना का भयावह वीडियो
HORRIFIC FOOTAGE: A Russian drone struck a civilian at a Kherson market. pic.twitter.com/NtccWJU4XL— Open Source Intel (@Osint613) August 4, 2026
हमला
यूक्रेनी हमले में 3 बच्चे समेत 7 की जान गई
रूस ने सोमवार को यूक्रेन पर आतंकवाद का आरोप लगाया था, जब उसके काला सागर स्थित पर्यटक स्थल गेलेंड्ज़िक हॉलिडे रिसॉर्ट में ड्रोन हमला हुआ था।
हमले में 3 बच्चों सहित 7 लोग मारे गए और 60 घायल हो गए। रूस ने इसे नागरिकों पर यूक्रेन द्वारा किया गया एक जानबूझकर ड्रोन हमला बताया था।
फरवरी 2022 में रूस द्वारा शुरू किए गए हमलों के बाद दोनों ही देश युद्ध में नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार करते हैं।