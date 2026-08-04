रूस में पुतिन के महल के पास हॉलिडे रिसॉर्ट पर हमला

रूस में पुतिन के महल के पास हॉलिडे रिसॉर्ट पर हमला, 3 बच्चों समेत 7 मौत

लेखन गजेंद्र 09:16 am Aug 04, 202609:16 am

क्या है खबर?

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 4 साल से चल रही जंग का दायरा बढ़ रहा है। रूसी अधिकारियों ने दावा किया कि यूक्रेन ने काला सागर स्थित एक पर्यटक स्थल पर ड्रोन हमला किया, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत हुई है। क्रास्नोदार क्षेत्र के गवर्नर वेनियामिन कोंड्राटयेव ने बताया कि हमला गेलेंड्ज़िक रिसॉर्ट में एक भीड़भाड़ वाले समुद्र तट पर किया गया था। हमले में कुल 40 घायल हैं, जिनमें 17 अस्पताल में भर्ती हैं।