रूस और यूक्रेन ने 32 घंटे के लिए युद्ध रोका, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर युद्धविराम

रूस और यूक्रेन ने ऑर्थोडॉक्टर ईस्टर के मौके पर एक-दूसरे पर हमला न करने पर सहमति जताई है। यह युद्धविराम 32 घंटे के लिए होगा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि उन्होंने रूसी सैनिकों को इस सप्ताहांत सभी दिशाओं में गोलीबारी बंद करने का आदेश दिया है। उन्होंने यूक्रेन से भी इसका अनुसरण करने की अपील की, जिसके बाद यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने भी युद्धविराम पर अपनी सहमति जताई है।

युद्धविराम 11 अप्रैल से शुरू होगा युद्धविराम क्रेमलिन ने बयान में कहा, "व्लादिमीर पुतिन के निर्णय से, ऑर्थोडॉक्स ईस्टर से पहले 11 अप्रैल को शाम 4 बजे से 12 अप्रैल के अंत तक युद्धविराम घोषित किया गया है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव और सैन्य कमांडरों को इस दौरान सभी क्षेत्रों में युद्ध रोकने का निर्देश है। हालांकि, रूसी सेना दुश्मन की आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए तैयार रहेगी। उम्मीद है कि यूक्रेन मॉस्को का अनुसरण करेगा और ऑर्थोडॉक्स ईस्टर के दौरान युद्धविराम घोषित करेगा।"

बयान यूक्रेन ने कहा- ईस्टर के बाद भी हमले न करे रूस यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, 'यूक्रेन ने बार-बार कहा है कि हम समान पहल के लिए तैयार हैं। हम इस साल ईस्टर की छुट्टियों के दौरान युद्धविराम का प्रस्ताव रखा था और हम उसी के अनुरूप कार्य करेंगे।' उन्होंने कहा कि लोगों को खतरों से मुक्त ईस्टर और शांति की दिशा में वास्तविक प्रगति की आवश्यकता है। जेलेंस्की ने अपील की कि रूस के पास अवसर है कि वह ईस्टर के बाद दोबारा हमले शुरू न करे।

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